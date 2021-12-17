В ЦБ хотят сделать переводы между своими счетами в разных банках до 1,4 млн рублей бесплатными

В Центробанке России обсуждают инициативу сделать бесплатными переводы между своими счетами в разных банках в пределах 1,4 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

По мнению Набиуллиной, нововведение может улучшить конкуренцию среди банков и усилить трансмиссию денежно-кредитной политики.

Фото: cbr.ru

Ранее глава ЦБ объявила, что регулятор еще не добрал жесткости по ключевой ставке для возвращения инфляции к 4%. Она добавила, что допускается возможность дальнейшего повышения ставки. Однако вероятность такого развития событий все же снизилась.



Дарья Акимова