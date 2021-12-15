Правительство утвердило правила предоставления субсидий по кредитам МСБ

Правительство России утвердило правила предоставления субсидий на госгарантии по кредитам малому и среднему бизнесу. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.

«Правительство утвердило постановление, которое обеспечит работу нового инструмента поддержки малого и среднего бизнеса — так называемого зонтичного механизма госпоручительств по выдаваемым предприятиям и организациям кредитам», — говорится в сообщении ведомства.

Инструмент предназначен для предприятий, не обладающих достаточным залогом. Чтобы облегчить им доступ к получению кредитов, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства выдаст поручительство банкам, беря на себя часть рисков.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министру экономики РФ Максиму Решетникову подготовить и запустить программу поддержки малых и средних технологических компаний не позже весны 2022 года.



Ольга Шагиева