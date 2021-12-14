Показатели товарооборота Татарстана и Санкт-Петербурга держатся на уровне 31 млрд рублей

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Показатели товарооборота Татарстана и Санкт-Петербурга в последние годы держатся на уровне 31 миллиарда рублей. Об этом стало известно на встрече президента республики Рустама Минниханова и губернатора Северной столицы Александра Беглова.

Татарстан поставляет в Санкт-Петербург грузовые автомобили и автобусы, шины, бензин, дизельное топливо, пластики, продукты питания и холодильники. Кроме того, ведется сотрудничество с крупными предприятиями, например политехнического университета и КАМАЗа, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

— Общими усилиями мы создали первый культурный центр для большой татарской общины Санкт-Петербурга. Сегодня она насчитывает 31 тысячу человек, — обратил внимание Минниханов.

Кроме того, в этом году исполняется 25 лет с момента выхода указа о создании полномочного представительства Татарстана в Санкт-Петербурге.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Среди перспективных направлений взаимодействия Минниханов и Беглов определили расширение поставок продукции грузовых автомобилей КАМАЗ, в том числе по лизинговой схеме, расширение поставок лекарств и медизделий предприятиям Санкт-Петербурга, сотрудничество в организации туристических обменов и продолжение обменов гастролями, выставками, и т. д.



Напомним, Минниханов прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом сегодня.



Татьяна Демина