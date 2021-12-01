В Татарстане на иностранца возбудили «уголовку» за попытку дачи взятки для сдачи экзамена ПДД

Фото: Илья Репин (архив)

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело на гражданина иностранного государства, который предложил взятку начальнику РЭО ОГИБДД за успешную сдачу экзамена, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



По версии следствия, 30-летнй гражданин в 2021 году безуспешно пытался сдать теоретический экзамен в ОГИБДД ОМВД России по Арскому району. После трех неудачных попыток он предложил взятку начальнику РЭО ОГИБДД за успешную сдачу.

Полицейский предупредил о недопустимости таких действий, но 30 ноября иностранец пришел к нему в кабинет снова и выложил на стол 15 тысяч рублей. Эти действия пресекли сотрудники полиции и Арского МРСО, которым руководитель отдела заранее сообщил о незаконных действиях подозреваемого.

Дело возбуждено по статье о покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ). Мужчина причастность к совершению преступления не признал. Решается вопрос об избрании в отношении него мер пресечения. Устанавливаются все обстоятельств произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru

Неделей ранее 30-летнего казанца задержали по подозрению в даче взятки в 25 тысяч рублей оперативнику угрозыска за отказ в возбуждении нового дела против него.

Маргарита Головатенко