В Казани подозреваемый в организации незаконной миграции задержан за дачу взятки

30-летнего казанца задержали по подозрению в даче взятки в 25 тысяч рублей оперативнику угрозыска за отказ в возбуждении нового дела против него. Как сообщает МВД по РТ фигуранта взяли с поличным сотрудники УЭБ и ПК.



Ранее тот же казанец получил статус подозреваемого в деле об организации незаконной миграции, однако в его действиях силовики усматривали и признаки мошенничества. После того как нашли на квартире фигуранта 40 паспортов иностранцев с поддельными миграционными разрешениями, а также 10 поддельных печатей миграционной службы, МФЦ, банков и ИП.

Надеясь избежать ответственности за аферу коррупционным способом, подозреваемый предложил оперативнику 50 тысяч рублей — и после передачи половины этой суммы оказался в наручниках. По решению суда он отправлен в СИЗО.