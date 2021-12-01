СИБУР — лучший работодатель среди нефтехимических компаний России по версии Forbes

Forbes — одно из наиболее авторитетных и известных финансово-экономических изданий мира — представил собственный рейтинг лучших работодателей России в 2021 году. Метрики, по которым оценивались компании, объединены в три группы: «Сотрудники и общество» (S), «Экология» (E) и «Корпоративное управление» (G). По каждому направлению выставляется один из четырех статусов: «платиновый», «золотой», «серебряный», «бронзовый». Компании, не добравшие баллы до «бронзового» статуса, в рейтинг не попали. В итоге в него вошли всего 104 компании.

Среди нефтехимических предприятий высшую оценку получил «СИБУР Холдинг». Из трех направлений («Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление») компании присвоены два наивысших «платиновых» и один «золотой» статусы.

«Финансовые показатели для расчета баллов брались по итогам 2020 года, а численность персонала — по состоянию на 31 августа 2021 года. Таким образом, татарстанские предприятия СИБУРа, вошедшие в состав компании только в сентябре 2021 года, оценивались в рамках рейтинга отдельно. Однако ранее руководство СИБУРа неоднократно заявляло, что распространит лучшие корпоративные практики и на «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим» и ТГК-16. Также на их сотрудников после объединения стали распространятся и большинство социальных программ СИБУРа», — подчеркивают в ПАО «СИБУР Холдинг».