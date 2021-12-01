Под Казанью планируют построить межуниверситетский кампус

В Лаишевском районе Татарстана планируют построить на федеральные деньги грандиозный университетский кампус, в котором, кроме студенческих общежитий и учебных зданий, будут построены лабораторно-производственные корпуса для апробации с целью последующего вывода в серию разработанной вузами продукции.

Как рассказал «Реальному времени» участник сессии, заведующий кафедрой градостроительства КГАСУ Александр Дембич, обсуждение проводилось по инициативе президента Республики Татарстан. Идея разместить студенческий кампус для всех казанских вузов на территории «Смарт Сити» пока находится в стадии разработки и обсуждения концепции.

Планы по созданию межвузовского кампуса на территории «Смарт Сити» предполагают изначально использовать 250—300 га из 600 га, отводившихся под технополис. По прикидкам участников «Стратегической сессии», на реализацию проекта понадобятся сотни миллиардов рублей, на первоначальный этап — 50—60 млрд.

Как в Лаишевском районе Татарстана планируют построить на федеральные деньги грандиозный университетский кампус, каковы ориентировочный масштаб затрат и перспективы проекта — подробности в нашем эксклюзивном материале.



Ольга Шагиева