В России подорожали искусственные новогодние елки

Цены на искусственные новогодние елки в этом году выросли на 30%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей ретейлеров.

По словам совладелицы ретейлера «Максидом» Марии Евневич, в зависимости от производителя товар подорожал от 5% до 30%. Основные причины подорожания елок — динамика валютных курсов, стоимость сырья и перевозок. Сырье подорожало на 40—70%, грузоперевозки на внутренних основных российских маршрутах — на 20%.

Рост цен на услуги логистики также сказался на ценах на живые ели. Директор «Елки.ру» Владислав Пухарев рассказал, что деревья подорожали в среднем на 10-15%.

Фото: pixabay.com

Тем временем в Татарстане на организацию и проведение Республиканской новогодней елки выделили 36 млн рублей. Праздничный концерт и две елки пройдут 25 декабря с 12.00 до 19.30.



Дарья Акимова