СМИ: Байден добивается исключения санкций против «Северного потока — 2» из ежегодного бюджета страны

Администрация президента США Джо Байдена добивается через своих сторонников-демократов в конгрессе исключения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2» из ежегодного оборонного бюджета страны. Об этом пишет издание Foreign Policy.

По данным издания, госсекретарь США Энтони Блинкен и другие высокопоставленные представители администрации Байдена на прошлой неделе звонили некоторым американским конгрессменам и призывали их отменить поправки к оборонному бюджету, которые предполагают санкции против участвующих в проекте компаний. Так администрация американского президента пытается предотвратить введение санкций против задействованных в проекте компаний из ФРГ.

Фото: nord-stream2.com

Вчера американские власти вводят санкции против связанных с реализацией «Северного потока — 2» двух судов и одной компании. Ограничительные меры ввели в общей сложности против восьми юридических или физических лиц и 17 принадлежащих им судов.



Татьяна Леухина