Сегодня днем в Казани очищать улицы от снега будут 248 единиц техники

Сегодня днем улицы столицы Татарстана очищать от снега выйдут 248 единиц техники и 510 дорожных рабочих. Об этом сообщает мэрия города в своем телеграм-канале.

Кроме этого, помогать в уборке снега будут 50 комбинированных дорожных машин, 68 тракторных щеток, 47 самосвалов, 35 фронтальных погрузчиков, 31 минипогрузчик «Барсик».

Снег вывезут с участков улиц Абжалилова, Айдарова, Актайской, Беломорской, Боевой, Братьев Касимовых, Восстания, Гафури, Гладилова, Годовикова, Горького, Губкина, Давыдова, Декабристов, Дзержинского, Ершова, Закиева, Ипподромной, Цеткин, Кремлевской, Липатова, Литвинова, Лесгафта, Лукина, Назарбаева, Нариманова, Новаторов, Павлова, Павлюхина, Садыковой, Сафиуллина, Симонова, Спартаковской, Театральной, Урманче, Федосеевской, Фучика, Хакима, Халтурина, Чапаева, Чернышевского, а также с проспекта Победы, Оренбургского тракта, парка им. Горького и парка Победы, площади Свободы, Лядского сада, сквера «Фестивальный», поселков Северный и Сухая река.

Работы ведутся ежедневно, не прекращаясь утром и днем. Ночью крупная техника посыпает дороги реагентом, чтобы их потом можно было легче убирать.

Фото: kzn.ru

Жители Казани могут пожаловаться на несанкционированный сброс снега в Минэкологии Татарстана. После каждой жалобы на место будут выезжать специалисты, которые фиксируют нарушение природоохранного законодательства.





Дарья Акимова