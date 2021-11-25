Центробанк предложил сделать постоянной возможность взять «кредитные каникулы»

В Банке России предложили сделать постоянной возможность для заемщика оформить «кредитные каникулы». Об этом заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Он считает, что распространение «кредитных каникул» может быть полезным для тех, у кого оформлен потребительский кредит.

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«Это дает человеку гарантированное право на передышку. Не всегда человек может на это рассчитывать, потому что одни кредиторы активнее идут ему навстречу, другие, к сожалению, наоборот, начинают пользоваться доминирующим положением в сложный для заемщика момент», — сказал Михаил Мамута.

Сейчас оформить кредитные каникулы имеют право только ипотечные заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

С конца марта по конец июля в Татарстане реструктурировали больше 54,5 тыс. кредитов, в том числе 52,2 тыс. кредитов граждан и 2,4 тыс. представителей малого и среднего бизнеса.

Ольга Шагиева