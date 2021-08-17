С марта по июль в Татарстане реструктурировали больше 54,5 тыс. кредитов

С конца марта по конец июля в Татарстане реструктурировали больше 54,5 тыс. кредитов, в том числе 52,2 тыс. кредитов граждан и 2,4 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает Отделение Банка России — Национальный банк по Республике Татарстан.

Всего гражданам изменили кредитные договоры на общую сумму 23,2 млрд рублей. «Кредитные каникулы» были предоставлены по 4,8 тыс. кредитам на сумму 2,4 млрд рублей. По собственным программам банки реструктурировали более 46 тыс. кредитных договоров на 19,1 млрд рублей. Также реструктуризацию проводили по программе «ипотечных каникул».

Предприниматели смогли реструктурировать 2,4 тыс. кредитов на 21,9 млрд рублей, сообщает регулятор.



В июне ЦБ рекомендовал кредиторам продолжить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и малого и среднего бизнеса до 1 октября текущего года. Такое решение было принято в связи с ростом распространения COVID-19 и введенными ограничительными мерами, которые могут повлиять на возможность граждан и бизнеса своевременно выплачивать кредиты.



Ольга Плешкова