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Казанцы могут пожаловаться на несанкционированный сброс снега

12:26, 24.11.2021
Казанцы могут пожаловаться на несанкционированный сброс снега
Фото: kzn.ru

Казанцы могут пожаловаться на несанкционированный сброс снега в Министерство экологии и природных ресурсов РТ. Об этом сообщается на сайте исполкома.

После каждой жалобы на незаконный сброс снега на место выезжают специалисты, которые фиксируют нарушение природоохранного законодательства.

Сейчас в городе работают семь снегоплавильных пунктов, туда свозится весь снег, собранный с улиц города. При реализации плана «Буран» определяются спецместа для складирования снега. Пока в городе их не определили.

Сообщить о нарушении можно пятью способами :

  • через сервис «Народный контроль»,
  • через интернет-приемную Минэкологии РТ,
  • через горячую линию Минэкологии РТ по номеру +7(843)267-68-67,
  • через электронную почту eco.signal@tatar.ru,
  • через мессенджеры WhatsApp/Telegram по номеру +7(987)216-97-79.
Фото: kzn.ru

Ранее сообщалось, что в Казани усовершенствуют навигационную систему контроля уборки дорог.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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