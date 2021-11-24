Казанцы могут пожаловаться на несанкционированный сброс снега

Казанцы могут пожаловаться на несанкционированный сброс снега в Министерство экологии и природных ресурсов РТ. Об этом сообщается на сайте исполкома.

После каждой жалобы на незаконный сброс снега на место выезжают специалисты, которые фиксируют нарушение природоохранного законодательства.



Сейчас в городе работают семь снегоплавильных пунктов, туда свозится весь снег, собранный с улиц города. При реализации плана «Буран» определяются спецместа для складирования снега. Пока в городе их не определили.

Сообщить о нарушении можно пятью способами :

через сервис «Народный контроль»,

через интернет-приемную Минэкологии РТ,

через горячую линию Минэкологии РТ по номеру +7(843)267-68-67,

через электронную почту eco.signal@tatar.ru,

через мессенджеры WhatsApp/Telegram по номеру +7(987)216-97-79.

Фото: kzn.ru

Ранее сообщалось, что в Казани усовершенствуют навигационную систему контроля уборки дорог.

Ольга Шагиева