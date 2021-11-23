Резидент казанского «Химграда» запустил опытную установку по заказу Минпромторга РФ

В рамках исполнения госконтракта Минпромторга РФ на базе казанского технополиса «Химград» запущена опытно-промышленная установка по выпуску суперконструкционного полимера — полифениленсульфида (ПФР). Об этом на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинг» сообщил профессор КФУ Игорь Антипин. Ее проектная мощность составляет 5 тысяч тонн год, а себестоимость его получения в два раза ниже зарубежных поставок. Глава «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин предложил увеличить ее вдвое — до 10 тысяч тонн в год.

Чтобы удешевить ее, разработчики обсуждают возможность открытия собственного производства исходного мономера (пиралидона), но без отечественного малеинового ангидрида не обойтись.

— Если производитель ПФС будет иметь собственное производство пиралидона (т.е. растворителя), то себестоимость полимера может упасть существенно — в 1,5—2 раза», — подчеркнул он. И здесь сделаны первые шаги. СИБУР на комплексе «Запсибнефтехим» в Тобольске собирается запустить производство малеинового ангидрида, который является важным компонентом для мономера. «Я бы сравнил его с клубком: если за него потянем (имеется в виду малеиновый ангидрид), то мы можем вытащить всю промышленность полимерных материалов, — заявил профессор Игорь Антипин.

С будущего года СИБУР начнет выпускать малеиновый ангрид в объеме 40 тысяч тонн в год. При существующей потребности российского рынка в 10 тысяч его мощности перекроют внутренний спрос, и предприятие выйдет на экспорт. При этом бурно обсуждавшийся проект «Татнефти» по организации производства малеинового ангридрида, похоже, приостановлен. Источники утверждают, что проект поставлен на паузу, так как конкурировать с СИБУРом нет смысла. В октябре 2020 года «Татнефть» получила разрешение на строительство установки по производству малеинового ангидрида.

Луиза Игнатьева