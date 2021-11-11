В Казани продлено ограничение движения на улице Рихарда Зорге

Фото: Максим Платонов

В Казани продлено ограничение движения транспорта и пешеходов по автомобильной дороге на улице Рихарда Зорге. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Проезд будет закрыт до 30 ноября около домов №95 и №34/1 по улице Юлиуса Фучика. Сообщается, что это связано с работами по выносу сети хозяйственно-бытовой канализации из зоны строительства метрополитена.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера для движения закрыли участок дороги возле дома №35, корп. 1 по ул. Нурсултана Назарбаева до 22 ноября. Причина — строительство сетей водоснабжения и водоотведения.



Дарья Акимова