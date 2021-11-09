В Казани ограничили движение на участке дороги по улице Назарбаева

В Казани ограничили движение транспорта и пешеходов по дороге по улице Нурсултана Назарбаева. Это связано со строительством сетей водоснабжения и водоотведения.

Для движение закрыли участок дороги возле дома №35, корп.1 по ул. Нурсултана Назарбаева. Ограничение будет действовать до 22 ноября, сообщается на сайте мэрии Казани.



До 12 ноября в столице Татарстана будет ограничен для дороги участок по улице Калинина. Причина — строительство сетей кабельной канализации. Также на прошлой неделе продлили ограничение движения на участке улицы Баумана до 20 декабря в связи с работами по реставрации фасада здания.