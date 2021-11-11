На Горьковской железной дороге отремонтировали почти 230 км пути — работы прошли и в Татарстане

В 2021 году на Горьковской железной дороге уложили более 199 км бесстыкового или по-другому «бархатного» пути. Также капремонт проведен на 229,7 км пути, сменили 103 комплекта стрелочных переводов.

В Татарстане подходят к концу ремонтные работы на перегонах Куркачи — Арск. Также завершается капремонт на перегонах Коса — Фаленки в Кировской области, Бугрыш — Сарапул в Удмуртии и других регионах страны, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

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Недавно в ведомстве сообщали, что в Высокогорском районе республики временно ограничат движение на автодороге Сухая Река — Берновые Ковали из-за ремонта водопропускной трубы на 11-м км дороги. Ограничение продлится до 15 ноября.

Диана Жиленкова