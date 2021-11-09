В Татарстане временно закроют движение на автодороге Сухая Река — Берновые Ковали

В Высокогорском районе Татарстана временно ограничат движение на автодороге Сухая Река — Берновые Ковали. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Территория будет закрыта с 11 до 15 ноября. Причиной стал ремонт водопропускной трубы на 11-м км дороги. В ведомстве предложили объехать закрытый участок по дорогам общего пользования местного значения: село Шигали — улицы Полевая, 2-я Полевая, Лесная и Советская.

Фото: Максим Платонов

Также сегодня сообщалось об ограничении движения на участке дороги по улице Назарбаева в Казани. Так, участок будет закрыт возле дома №35, корп. 1 до 22 ноября. Ограничение связано со строительством сетей водоснабжения и водоотведения.

Диана Жиленкова