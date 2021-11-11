Скидки до 50%: «Черная пятница» до конца ноября для новых абонентов «Летай»

Фото: пресс-служба

До конца ноября 2021 года при подключении услуг «Летай» абоненты получат скидку до 50% в рамках акции «Черная пятница». Скидки распространяются на тарифы мобильной связи, домашнего интернета и ТВ и действуют 3 месяца со дня подключения.

В акции участвуют практически все тарифы домашнего интернета. Скидка по тарифам составляет 50%.

Также в акции участвуют тарифы мобильной связи:

«То, что надо месяц» ( безлимитный интернет , 400 минут по РТ, 50 SMS) - скидка 30% (189 вместо 270 руб/мес) ;

( , 400 минут по РТ, 50 SMS) - ; «Много минут» ( безлимитный интернет, 500 минут по РТ и безлимит внутри сети, 300 минут на номера других регионов, 100 SMS) - скидка 30% (245 вместо 350 руб/мес) ;

( 500 минут по РТ и безлимит внутри сети, 300 минут на номера других регионов, 100 SMS) - ; «Много всего» ( безлимитный интернет, 1 000 минут по РТ, 100 SMS) - скидка 40% (288 вместо 480 руб/мес) ;

( 1 000 минут по РТ, 100 SMS) - ; «Много всего и сразу» (безлимитный интернет, 1 200 минут по РТ и безлимит внутри сети, 300 минут на номера других регионов, 100 SMS) - скидка 50% (325 вместо 650 руб/мес).

Указанные скидки также действуют при переходе от другого оператора с сохранением номера (MNP) и подключением по одному из указанных тарифов.

Акция проводится на всей территории Республики Татарстан. Подробности — по телефону (843) 222-22-22, а также в салонах связи «Летай».



Акция распространяется на абонентов — физических лиц. Услуги оказываются ПАО «Таттелеком» на основании лицензий №148617, 148614, 155058, 182875, ООО «ТМТ» — группа компаний ПАО «Таттелеком» на основании лицензии ФСНСС ИТМК №150172 от 26.01.2017 при наличии технической возможности. Информация, содержащаяся в данном материале, приведена в ограниченном виде и указана по состоянию на 10.11.2021. Реклама. 18+

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