Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации ограды Свияжского Успенского монастыря в Татарстане

Фото: официальный сайт Свияжского Богородице-Успенского мужского монастыря

Управление государственной экспертизы и ценообразования Татарстана по строительству и архитектуре рассмотрело проект ремонта и реставрации ограды Свияжского Успенского монастыря и выдало положительное заключение. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

Проектная документация предусматривает ремонт и реставрацию объекта культурного наследия — почти километровой монастырской каменной ограды XVIII — конца XIХ века.

Фото: Максим Платонов (архив)

Проектную документацию подготовила строительная компания ООО «АЛТЫН ГРУПП». Застройщик — Религиозная организация «Свияжский Богородице-Успенский мужской монастырь Казанской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат)».

Свияжский Богородице-Успенский мужской монастырь основали в 1555 году одновременно с учреждением Казанской епархии митрополии Русской православной церкви. Официальное возрождение Свияжского Богородице-Успенского мужского монастыря началось в 1997 году. С тех пор здесь ведутся восстановительные работы.

На сегодняшней день обитель объединяет два монастырских архитектурных ансамбля, один из которых включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее в Татарстане объявили тендер на разработку плана управления памятником Всемирного, культурного и природного наследия ЮНЕСКО «Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска» на 2023—2027 годы.



Татьяна Леухина