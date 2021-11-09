Минцифры России планирует внедрить аутентификацию на госуслугах по биометрии

Минцифры России планирует внедрить аутентификацию на портале госуслуг по биометрическим данным пользователей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

Выступая на форуме Cnews 2021 сегодня, министр рассказал, что надеется на скорое согласование возможности использования биометрической идентификации при авторизации на сайте. По его мнению, это позволит гарантировать большую безопасность учетных записей граждан.

Также он добавил, что в скором времени в приложении «Госключ» будет доступна квалифицированная подпись, приравненная к собственноручной.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что Минцифры России проведет эксперимент по размещению гражданами своих биометрических данных через приложение «Биометрия».





Дарья Акимова