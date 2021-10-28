В России перестанет работать WhatsApp на некоторых моделях телефонов

В России популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на приблизительно 10 тысячах телефонов. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на эксперта инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игоря Бедерова.

Бедеров пояснил, что речь идет о совсем старых моделях гаджетов, чье «железо» уже не позволяет обновить их операционную систему. К примеру, это iPhone 4 2011 года выпуска и другие смартфоны примерно 10-летней давности. Таких телефонов в России насчитывается до 10 тысяч.

Фото: Максим Платонов (архив)

Еще раньше появилось сообщение, что WhatsApp с 1 ноября начнет работать с операционными системами на смартфонах Android не ниже 4.1 и iPhone, начиная от iOS 9.

Дарья Акимова