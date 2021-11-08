Двух хоккеистов «Ак Барса» вызвали в олимпийскую сборную России для участия в Кубке Германии

Хоккеисты «Ак Барса» Никита Дыняк и Кирилл Крутов вызваны в олимпийскую сборную России. Они примут участие в Кубке Германии.

Кроме казанцев за олимпийскую сборную страны выступят Юрий Паутов (СКА), Иван Рогов и Игорь Гераськин из ХК «Северсталь», Егор Брызгалов из московского «Динамо», Артур Тянулин из «Торпедо и Дмитрий Овчинников из ХК «Сибирь», сообщает официальный twitter-аккаунт Федерации хоккея России.



Они должны заменить Данилу Галенюка, Андрея Прибыльского, Данилу Попова, Даниила Алалыкина, Арсения Грицюка, Ивана Чеховича, Виталия Абрамова и Александра Яремчука.

Кубок Германии пройдет с 11 по 14 ноября в Крефельде.

Кроме того, сегодня стало известно, что игроки «Ак Барса» Тимур Билялов и Илья Сафонов не поедут на Кубок Карьяла в составе сборной России. На игры поедут Дмитрий Шугаев и Даниил Вовченко из «Северстали», Александр Елесин («Локомотив»), Иван Чехович («Торпедо»), Виталий Абрамов («Трактор»), Иван Зинченко («Витязь»).



Татьяна Демина