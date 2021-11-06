Матч «Салавата» и «Трактора» перенесен из-за карантина в уфимской команде. Дата матча пока неизвестна

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» официально объявил о переносе 319-го матча регулярного чемпионата Континентальной лиги уфимской команды с челябинским «Трактором». Как сообщается пресс-службой уфимцев, в команде управлением Роспотребнадзора в Уфе объявлен карантин по гриппу



«Управлением Федеральной службы по надзору в сфере в защиты прав потребителей и благополучия человека по Уфе в команде объявлен карантин по гриппу. О точной дате перенесенной игры с «Трактором» мы сообщим дополнительно, — говорится на официальном сайте уфимской команды.





Точная дата перенесенного матча пока неизвестна. Билеты на игру можно будет сдать, однако они будут действительны на перенесенное время матча. Напомним, ранее «Салават» вышел на домашнюю игру с «Амуром» без шести игроков основного состава. На льду не появились Плэт, Башкиров, Коледов, Науменков, Бирюков и Маннинен.

«Салават» не досчитался игроков после выезда в Минск, где местная команда также проводит игры в усеченном составе.