Virtus.pro ищет замену Save и Nightfall. Игроки переведены в запас
Российская организация Virtus Pro опубликовала письмо, где сказано, что Егор Nightfall Григоренко и бывший капитаном на The International 10 Виталий Save- Мельник переведены в запас. При этом сообщается, что команда тестирует других игроков на их позиции.
«C каждым игроком мы провели отдельные встречи, чтобы понять виденье каждого на результат в этом сезоне и возможности улучшения их в следующем. На данном этапе мы понимаем, что есть внеигровые проблемы и разница во взглядах на игру, которые не позволяют нам выйти на новый уровень, — говорится в письме
Также в анонсе сообщается, что руководство примет окончательное решение до старта нового DPC сезона. Также в письме допустили, что тNightfall и Save- могут как вернуться в команду «при условии выполнения определенных действий со стороны игроков коллектива»
Напомним, на прошедшем в Румынии The International 10 Virtus Pro заняли 5-6 место, заработав при этом $1,400,600. Следующий DPC сезон начнется 29 ноября. Virtus Pro начнет сезон сразу с верхнего дивизиона СНГ дивизиона.
Справка
Состав Virtus Pro по Dota 2:
- Данил gpk Скутин;
- Дмитрий DM Дорохин;
- Ильяс Kingslayer Ганеев;
- Егор Nightfall Григоренко (запас);
- Виталий Save- Мельник (запас).
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