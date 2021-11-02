Virtus.pro ищет замену Save и Nightfall. Игроки переведены в запас

Российская организация Virtus Pro опубликовала письмо, где сказано, что Егор Nightfall Григоренко и бывший капитаном на The International 10 Виталий Save- Мельник переведены в запас. При этом сообщается, что команда тестирует других игроков на их позиции.

«C каждым игроком мы провели отдельные встречи, чтобы понять виденье каждого на результат в этом сезоне и возможности улучшения их в следующем. На данном этапе мы понимаем, что есть внеигровые проблемы и разница во взглядах на игру, которые не позволяют нам выйти на новый уровень, — говорится в письме

Также в анонсе сообщается, что руководство примет окончательное решение до старта нового DPC сезона. Также в письме допустили, что тNightfall и Save- могут как вернуться в команду «при условии выполнения определенных действий со стороны игроков коллектива»

Напомним, на прошедшем в Румынии The International 10 Virtus Pro заняли 5-6 место, заработав при этом $1,400,600. Следующий DPC сезон начнется 29 ноября. Virtus Pro начнет сезон сразу с верхнего дивизиона СНГ дивизиона.