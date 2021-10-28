В Иннополисе спрогнозировали появление высокоинтеллектуальных роботов уже через 10 лет

Через десять лет в домах и офисах россиян появятся высокоинтеллектуальные роботы-помощники, считает руководитель лаборатории робототехники Центра компетенций НТИ «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе Университета «Иннополис» Артур Шимановский.



Согласно прогнозу, высокоинтеллектуальные сервисные роботы (пылесосы, кухонные автоматы, доставщики продуктов и роботы-партнеры с функцией мониторинга состояний ребенка) через десять лет смогут войти в дома россиян. Появятся и роботы-охранники квартир, домов и участков.

По словам Шимановского, роботы станут более интеллектуальными, чем сейчас. У них будет улучшен алгоритм принятия решений, изменится тип аккумуляторов для хранения энергии, еще они смогут быстро передвигаться по направлениям со сложным профилем поверхности (лестницы, грязь, глубокий снег и прочее).

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Но роботы, которых обычно можно увидеть в кино, появятся лишь через 20 лет, отметил эксперт в прогнозе «РИА Новости».

Маргарита Головатенко