Казанский суд арестовал полковника МЧС по делу на 300 млн рублей

Фото: «Реальное время»/Ирина Плотникова

До 25 декабря в СИЗО отправлен начальник материально-технического обеспечения Главного управления МЧС РФ по РТ Виталий Галкин. Такое решение только что вынес Приволжский райсуд Казани по делу полковника, подозреваемого в злоупотреблениях с ущербом 306,7 млн рублей.



На заседании суда сам подозреваемый заявил — претензии следствия ему не понятны, поскольку организатором торгов и заказчиком по контракту выступало не ГУ МЧС РФ по РТ, а республиканское МЧС. На министерство же был возложен и контроль по приемке выполненных работ.

«Мы дали министерству предложения по перечню автомобилей для капитального ремонта, необоснованно указанных автомобилей в нем не было. Министерство наши предложения рассмотрело и само принимало решение», — пояснил суду полковник внутренней службы Галкин.

Он также заявил, что скрываться не намерен и до задержания не менее пяти раз добровольно являлся на допрос к следователю Амиру Райманову. Озвученные в ходатайстве Следкома факты давления на двух свидетелей Галкин отрицал.

Двое адвокатов подозреваемого убеждали суд — сомнительно само привлечение их клиента по статье о злоупотреблении служебными полномочиями, поскольку в них не входила организация аукциона сторонним министерством.

В свою очередь, следователь ссылался на совместный приказ МЧС Татарстана и ГУ МЧС РФ по РТ о том, что ряд мероприятий выполнялись сотрудниками Главного управления, а контроль за выполнением капремонта пожарных машин был возложен персонально на Галкина. Поскольку в министерстве просто не было специалистов и подразделения данного профиля.

Представитель прокуратуры Приволжского района Казани Чулпан Шаехова просила суд удовлетворить ходатайство.