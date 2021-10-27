СК: полковник ГУ МЧС Татарстана Галкин давил на двух свидетелей

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Подозреваемый в злоупотреблениях с ущербом 306,7 млн рублей Виталий Галкин не признал вину и давил на двух свидетелей из числа своих подчиненных. Эта информация прозвучала в Приволжском райсуде Казани при избрании меры пресечения начальнику материально-технического обеспечения Главного управления МЧС РФ по РТ, сообщает с места журналист «Реального времени».



Старший следователь 4-го отдела Следкома по РТ Амир Райманов просит заключить Галкина под стражу до 25 декабря. В ходатайстве отмечается — подозреваемый на допросе сообщал недостоверные показания, чем также препятствовал производству предварительного следствия.

По версии следствия, в 2018—2020 годах должностные лица вышеназванного управления ГУ МЧС по РТ обеспечили отправку на капитальный ремонт по госконтрактам тех пожарных машин, которым такой ремонт не требовался, а кроме того, не обеспечили должный контроль за качеством проведения работ. В результате бюджетные деньги по контрактам были похищены.

В хищениях обвиняют руководителя фирмы-подрядчика ООО «Сигналдортранс» Вячеслава Алчина.

Интересы подозреваемого полковника на заседании защищают два адвоката.