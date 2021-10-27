В жилом доме в подмосковном Красногорске взорвался газ
В трехподъездном пятиэтажном жилом доме в подмосковном Красногорске произошел взрыв газа, сообщает «РИА Новости».
По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших, сообщил представитель экстренных служб.
Хлопок газа произошел при проведении ремонтных работ в Железнодорожном проезде. В результате взрыва повредилась перегородка между кухней и комнатой.
На днях взрыв газа произошел в жилом доме в Набережных Челнах. На территории дома в настоящее время работают специалисты Следственного комитета, поэтому инструментально-техническая оценка дома еще не проводилась. По поручению мэра города Наиля Магдеева для жителей организовали помощь.
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