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Происшествия

В жилом доме в подмосковном Красногорске взорвался газ

10:25, 27.10.2021 2

В трехподъездном пятиэтажном жилом доме в подмосковном Красногорске произошел взрыв газа, сообщает «РИА Новости».

По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших, сообщил представитель экстренных служб.

Хлопок газа произошел при проведении ремонтных работ в Железнодорожном проезде. В результате взрыва повредилась перегородка между кухней и комнатой.

На днях взрыв газа произошел в жилом доме в Набережных Челнах. На территории дома в настоящее время работают специалисты Следственного комитета, поэтому инструментально-техническая оценка дома еще не проводилась. По поручению мэра города Наиля Магдеева для жителей организовали помощь.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:33
    Когда взорвался , то хлопок . Теперь был хлопок , но пишем взорвался .
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  • Анонимно 10:43
    Когда сообщают о происшествии,начинают с указания точного времени,места и т.д. Когда произошло-тут почти каждый день взрывы.
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