Основателя Group-IB оставили под арестом по делу о госизмене

Мосгорсуд принял решение оставить под арестом основателя Group-IB Илью Сачкова по делу о госизмене. Сообщает об этом ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Суд признал арест руководителя компании законным и оставил его в СИЗО. Адвокат Сачкова Дмитрий Дихтярь сообщил, что его клиент не признает вину в госизмене, и они планируют подавать кассационную жалобу на решение Мосгорсуда оставить его под стражей.

По словам Дихтяря, уголовное дело Сачкова не связано с деятельностью его компании. Также он рассказал, что следователи не разрешают свидание с его подзащитным его жене и матери, и писем он не получает.

Фото: Максим Платонов

Недавно основатель Group-IB пожаловался на условия содержания в камере. Сачкову не дают общаться с близкими, и также у него нет возможности соблюдать диету, требующуюся по состоянию здоровья. Бизнесмена обвинили в передаче секретных данных иностранным спецслужбам и арестовали по делу о госизмене до 27 ноября.

Дарья Акимова