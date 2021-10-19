Основатель Group-IB, обвиняемый в госизмене, пожаловался на условия содержания в камере

Основатель российской IT-компании Group-IB Илья Сачков, обвиняемый в госизмене, пожаловался правозащитникам на невозможность переписываться с близкими и отсутствие диеты, которая нужна ему по состоянию здоровья. Об этом сообщил член столичной ОНК, глава комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуриджи.

— Посетили Сачкова в «Лефортово», мне показалось, что он немного в шоковом состоянии, но при этом спокоен и сосредоточен, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сачков написал 17 писем, а в СИЗО на его имя поступило 25. Но все письма к нему изъяла администрация. Основатель IT-компании находится в камере один, у него не работает телевизор.

— У него есть болезнь, при которой требуется определенное диетическое питание, однако он его пока не получает. Он начал проходить необходимое обследование, но там есть часть, которую могут провести только в определенных больницах, — передает «Интерфакс» слова правозащитника.

Основателя компании Group-IB Илью Сачкова обвинили в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам в конце сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его по делу о госизмене до 27 ноября. Мать основателя компании написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой «честно разобраться» в деле ее сына и освободить его.

Татьяна Леухина