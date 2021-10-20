По делу об афере на 13 млн c потерпевшей из УВД Казани задержали москвича

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

В уголовном деле потерпевшей замначальника миграционного отдела УВД Казани Натальи Абросимовой появился обвиняемый. В хищении 13,1 млн рублей у подполковника полиции и ее родителей обвиняют 30-летнего механика из Москвы, сообщает журналист «Реального времени».



Дело расследуется с июля 2021 года, его возбудили в отделе полиции «Горки» в день подачи заявления от Абросимовой — в отношении неустановленного лица, которое путем обмана и злоупотребления доверием похитило средства сотрудницы полиции и членов ее семьи, причем сделало это под предлогом сохранности этих средств.

На заседании Приволжского райсуда Казани по мере пресечения обвиняемый житель Москвы Эдуард Бабаян заявил, что преступления не совершал, но готов помочь следствию информацией.

Как выяснило «Реальное время», в мае-июне Абросимовы получили 6 кредитов и перевели все суммы через банкоматы на якобы защищенные счета. Схожим образом они распорядились средствами от продажи частного дома в Салмачах, а потом заявили об обмане и отказались из него выезжать.

По версии потерпевшей в ранге подполковника, неизвестные по телефону ввели ее в заблуждение, что путем получения кредитов и их перевода она создает помехи мошенникам, которые пытаются оформить кредит от ее имени, и помогает их изобличить.

Детали резонансного дела — в материале «Реального времени».