В Чувашии на неделю продлили школьные каникулы в связи с ситуацией с COVID-19

В Чувашии осенние школьные каникулы продлят до двух недель из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

И.о. министра образования Чувашии Дмитрий Захаров рекомендовал провести школьные каникулы по всей республике с 25 октября по 7 ноября — вместо ранее планируемых семи дней. Также предлагается сделать выходными эти дни и в учреждениях дополнительного образования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки в Чувашии выявили 118 случаев COVID-19, общее число — 35 822 случая. За весь период пандемии в регионе умерли от инфекции 2 542 человека. Вакцинировались первым компонентом 354 177 жителей Чувашии, вторым — 329 165. Уровень коллективного иммунитета достигает 34%.

На прошлой неделе в школах Воронежа ввели режим дистанционного обучения для всех классов.



Татьяна Леухина