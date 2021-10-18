В Казани привито 424 тысячи человек

Фото: Максим Платонов

В Казани привито 424 тыс. человек — это составляет 43,4% взрослого населения, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что при таком темпе получения прививок, как сейчас, охват вакцинацией 80% населения будет достигнут в декабре 2021 года. В среднем в Казани вакцинируются свыше 7 тыс. человек в сутки.

Фото: Максим Платонов

Неделю назад и.о. начальника управления здравоохранения Казани Рамиль Мухаметдинов заявил, что эпидемическая ситуация по заболеваемости коронавирусом в Казани «напряженная». Если темпы вакцинации сохранятся, коллективного иммунитета, 80% привитых или переболевших, Казань достигнет лишь к ноябрю 2022 года, отмечал он.

Алексей Нечаев