Минеев нокаутировал Исмаилова и защитил титул AMC Fight Nights

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев победил соотечественника Магомеда Исмаилова. Поединок в Сочи завершился нокаутом в третьем раунде.

Минеев защитил титул AMC Fight Nights в среднем весе (до 83,9 кг). Для бойцов это была вторая встреча: первый поединок между ними состоялся в октябре 2018 года.

Минееву 31 год, на его счету: 15 побед, 1 поражение и 1 ничья. У 35-летнего Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 ничья.