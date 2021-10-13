Virtus.pro одержали волевую победу над Vici Gaming и вышли в полуфинал The International. Соперник — PSG.LGD
Российская команда Virtus.pro одержала победу над китайской Vici Gaming в четвертьфинале верхней сетки плей-офф The International 10.
«Медведи» проиграли первую карту, но в дальнейшем взяли две подряд, установив окончательный счет — 2:1.
Теперь коллектив Виталия Save Мельника сыграет в полуфинале верхней сетки, где поборется с фаворитами турнира — китайской PSG.LGD.
Vici Gaming сыграет с Evil Geniuses, которые ранее победили Elephant.
The International 2021 проходит с 7 по 17 октября. Команды разыгрывают призовой фонд в размере более $40 млн. Победитель получит более $18 млн.СпортКиберспорт
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