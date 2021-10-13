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Virtus.pro одержали волевую победу над Vici Gaming и вышли в полуфинал The International. Соперник — PSG.LGD

18:11, 13.10.2021
Virtus.pro одержали волевую победу над Vici Gaming и вышли в полуфинал The International. Соперник — PSG.LGD

Российская команда Virtus.pro одержала победу над китайской Vici Gaming в четвертьфинале верхней сетки плей-офф The International 10.
«Медведи» проиграли первую карту, но в дальнейшем взяли две подряд, установив окончательный счет — 2:1.

Теперь коллектив Виталия Save Мельника сыграет в полуфинале верхней сетки, где поборется с фаворитами турнира — китайской PSG.LGD.

Vici Gaming сыграет с Evil Geniuses, которые ранее победили Elephant.

The International 2021 проходит с 7 по 17 октября. Команды разыгрывают призовой фонд в размере более $40 млн. Победитель получит более $18 млн.

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