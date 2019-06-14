Убытки от атаки на танкер Front Altair в Оманском заливе оценили в $254 тысячи

Убытки тайваньской энергетической компании CPC Corporation от нападения на танкер Front Altair в Оманском заливе оцениваются в $254 тысячи.

Как сообщил замглавы корпорации Цю Цзяшоу груз стоимостью $34 млн был полностью застрахован. Однако компания понесла ущерб приблизительно в 8 млн тайваньских долларов, что составляет около $254 тысячи, передает ТАСС.

Он уточнил, что танкер перевозил 75 тысяч тонн тяжелого бензина.

Напомним, что в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. Власти США считают, что атаки были инициированы Ираном.

Front Altair пока дрейфует в заливе. По данным норвежской компании Frontline, которой принадлежит танкер, сейчас экипаж судна находится на пути в порт Бендер-Аббас в Иране.