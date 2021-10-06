В Казани прошло совещание с руководителями охранных предприятии о безопасности в школах — видео

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани сегодня состоялось Всероссийское рабочее совещание с руководителями территориальных подразделений Ассоциации «Координационный центр руководителей охранно-сыскных структур». Особое внимание на нем уделили вопросу безопасности учебных заведений, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Руководители предприятий отмечают, что существующие расценки на охрану нужно повышать на 150—200%, чтобы предприятия могли хотя бы оплачивать налоги.

В конце сентября президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился провести проверку всех частных охранных предприятий (ЧОПов). Это нужно для того, чтобы проконтролировать уровень квалификации сотрудников ЧОПов. Речь идет о всех образовательных заведениях — как школьных и дошкольных, так и высших.

