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В Казани прошло совещание с руководителями охранных предприятии о безопасности в школах — видео

22:47, 06.10.2021 1
В Казани прошло совещание с руководителями охранных предприятии о безопасности в школах — видео
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани сегодня состоялось Всероссийское рабочее совещание с руководителями территориальных подразделений Ассоциации «Координационный центр руководителей охранно-сыскных структур». Особое внимание на нем уделили вопросу безопасности учебных заведений, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Руководители предприятий отмечают, что существующие расценки на охрану нужно повышать на 150—200%, чтобы предприятия могли хотя бы оплачивать налоги.

В конце сентября президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился провести проверку всех частных охранных предприятий (ЧОПов). Это нужно для того, чтобы проконтролировать уровень квалификации сотрудников ЧОПов. Речь идет о всех образовательных заведениях — как школьных и дошкольных, так и высших.

ОбществоВласть Татарстан

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    безопасность сейчас на первом месте
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