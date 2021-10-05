Ряд домов в Казани останется без воды в четверг

В Казани ряд домов останется в четверг, 7 октября, без воды. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

С 9:00 7 октября до 6:00 8 октября воды не будет по адресам: ул. Закиева, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 4/2, 5, 7, 7а (детский сад №127), 9, 9а, 15, 25, 25а. Это связано с работами по подключению водопровода.

Фото: kzn.ru

Напомним, с 9:00 9 сентября до 5:00 10 сентября воду отключат в ряде домов по улице Космонавтов.

