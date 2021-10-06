Путин: России невыгоден ажиотаж на рынке газа

Президент России Владимир Путин призвал продумать возможное увеличение объемов газа на рынке, но отметил, что сделать это нужно аккуратно.



— Давайте продумаем возможное увеличение предложения на рынке, только сделать это нужно аккуратно. Посчитайте с «Газпромом», поговорите. Я с вами согласен. Нам такой ажиотаж спекулятивный ни к чему, потому что, как известно, за этими ажиотажами там происходят другие малоприятные события, — заявил он на совещании по вопросам развития энергетики в среду (цитата по «Интерфаксу»).

Фото: kzn.ru

Глава государства отметил, что «Газпром» должен продолжать выполнение контрактных обязательств по поставкам газа через Украину. По его мнению, не надо никого ставить в трудное положение, в том числе и Украину, несмотря на сложившиеся отношения между государствами.

Также «Газпрому» не нужно увеличивать поставки газа по новым трубопроводам в обход Украины, хотя это и выгодно, пишет ТАСС.

Ранее на совещании Путин напомнил о том, что контрактные обязательства России по поставкам через ГТС Украины — 40 млрд кубометров газа в год. За девять месяцев 2021 года «Газпром» увеличил прокачку газа через ГТС Украины более чем на 8%.

Сегодня утром впервые в истории стоимость газа в Европе превысила $1 900 за одну тысячу кубометров. Рекорд побит не единожды с момента открытия торгов сегодня утром. Сначала отметка достигла значения $1 500 за тот же объем, затем — $1 700.



Татьяна Леухина