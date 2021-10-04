ФСБ задержала в Москве и Подмосковье лидеров и участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*

Фото: commons.wikimedia.org / Андрей Стенин

Сотрудники ФСБ в Москве задержали двух лидеров и шестерых активных участников международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*, сообщает ТАСС.

Участники структуры «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».

В ячейке распространили среди жителей столичного региона террористическую идеологию. У них изъяли запрещенные в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в значительных количествах. Изъяты средства связи и электронные носители информации, которые используются при ведении террористической деятельности. Следственные органы возбудили уголовное дело.

В октябре в Карачаево-Черкесии сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Он планировался в Черкесске против сотрудников правоохранительных органов.

* «Хизб ут-Тахрир» запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году.

Маргарита Головатенко