ФСБ задержала в Москве и Подмосковье лидеров и участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*
Сотрудники ФСБ в Москве задержали двух лидеров и шестерых активных участников международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*, сообщает ТАСС.
Участники структуры «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».
В ячейке распространили среди жителей столичного региона террористическую идеологию. У них изъяли запрещенные в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в значительных количествах. Изъяты средства связи и электронные носители информации, которые используются при ведении террористической деятельности. Следственные органы возбудили уголовное дело.
В октябре в Карачаево-Черкесии сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Он планировался в Черкесске против сотрудников правоохранительных органов.
* «Хизб ут-Тахрир» запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году.
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