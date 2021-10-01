В Карачаево-Черкесии предотвратили теракт

Фото: commons.wikimedia.org / Андрей Стенин

В Карачаево-Черкесии сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Он планировался в Черкесске против сотрудников правоохранительных органов.

Подготовкой теракта занимался житель Кабардино-Балкарии 2001 года рождения, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Молодой человек действовал по инструкции боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*, пишет ТАСС.

На этой неделе ФСБ России задержала во Владивостоке лидера неонацистской группировки, который готовил теракт. Целью акта было оказать воздействие на органы государственной власти в сфере миграционной политики.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014, запрещена в России.





Татьяна Демина