В Карачаево-Черкесии предотвратили теракт
В Карачаево-Черкесии сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Он планировался в Черкесске против сотрудников правоохранительных органов.
Подготовкой теракта занимался житель Кабардино-Балкарии 2001 года рождения, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Молодой человек действовал по инструкции боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*, пишет ТАСС.
На этой неделе ФСБ России задержала во Владивостоке лидера неонацистской группировки, который готовил теракт. Целью акта было оказать воздействие на органы государственной власти в сфере миграционной политики.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014, запрещена в России.
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