Возбуждено уголовное дело в отношении экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка

Следственными органами СКР по Приморью возбуждено уголовное дело в отношении экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка. Он подозревается в получение взятки в особо крупном размере.

— По версии следствия, в период с 2019 по 2021 годы подозреваемый регулярно получал взятки в виде денег от руководства МУПВ «Некрополь» и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 млн руб, — говорится в сообщении пресс-службы регионального Следкома.

Фото: Максим Платонов

Отмечается, что Гуменюк задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Ранее правоохранительные органы проводили обыски в доме бывшего мэра Владивостока.

Весной полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил уволиться мэру Владивостока Олегу Гуменюку из-за неудовлетворительной работы. После этого Гуменюк заявил, что уходит в отставку.

Алексей Нечаев