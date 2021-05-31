У бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка идут обыски
Правоохранительные органы проводят обыски в доме бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Об этом сообщила представитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская.
«Официально подтверждаю, что сотрудники управления проводят обыски дома у Олега Гуменюка», — цитирует ее слова ТАСС.
Она не уточнила, с расследованием какого уголовного дела связаны обыски.
Ранее полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил уволиться мэру Владивостока Олегу Гуменюку из-за неудовлетворительной работы. После этого Гуменюк заявил, что уходит в отставку.
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