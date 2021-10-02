В Татарстане с начала года построили 2 млн 210 тысяч кв. м жилья

В Татарстане на сегодняшний день построили 2 млн 210 тысяч кв. м жилья. Это составляет 83% от плана текущего года и на 8% выше прошлогодних показателей, рассказал на совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Коммерческое жилье составляет 702 тыс. кв. м от этого объема, или 55% от плана. Сдали 90 многоквартирных жилых домов. Годовой план программы социальной ипотеки составляет 280 тыс. кв. м, или 161 дом. В настоящее время в рамках программы построили 116 тыс. кв. м жилья. Это составляет 41% от запланированных показателей. Еще 37 домов общей площадью 137 тыс. кв. м достраиваются, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее исследование ДОМ.РФ показало, что в Татарстане снизились объемы строящегося жилья. По последним данным, более чем на 9%, или на 179 тыс. кв. м.



Татьяна Леухина