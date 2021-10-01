ПФР: родители-пенсионеры, чьи дети учатся очно, могут рассчитывать на повышенную пенсию

Получать повышенную фиксированную пенсию по старости и по инвалидности могут родители студентов очного отделения, сообщили в отделении ПФР.



Ее будут выплачивать до тех пор, пока ребенок не завершит обучение или пока ему не исполнится 23 года. В случае поступления в зарубежный вуз прибавка тоже полагается.

Если детям еще не исполнилось 18 лет, родители тоже имеют право на большую пенсию, и это не зависит от места обучения. Однако при достижении совершеннолетия будет нужно подтвердить, что ребенок студент и не трудоустроен.

Фото: realnoevremya.ru

На повышенные выплаты могут претендовать и россияне, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Перерасчет производится с первого числа месяца, следующего за обращением с заявлением в органы ПФР, сообщает «РИА Новости».



Недавно эксперты рассказали о дополнительных выплатах пенсионерам в октябре.

Маргарита Головатенко