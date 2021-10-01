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ПФР: родители-пенсионеры, чьи дети учатся очно, могут рассчитывать на повышенную пенсию

22:50, 01.10.2021
ПФР: родители-пенсионеры, чьи дети учатся очно, могут рассчитывать на повышенную пенсию
Фото: realnoevremya.ru

Получать повышенную фиксированную пенсию по старости и по инвалидности могут родители студентов очного отделения, сообщили в отделении ПФР.

Ее будут выплачивать до тех пор, пока ребенок не завершит обучение или пока ему не исполнится 23 года. В случае поступления в зарубежный вуз прибавка тоже полагается.

Если детям еще не исполнилось 18 лет, родители тоже имеют право на большую пенсию, и это не зависит от места обучения. Однако при достижении совершеннолетия будет нужно подтвердить, что ребенок студент и не трудоустроен.

Фото: realnoevremya.ru

На повышенные выплаты могут претендовать и россияне, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Перерасчет производится с первого числа месяца, следующего за обращением с заявлением в органы ПФР, сообщает «РИА Новости».

Недавно эксперты рассказали о дополнительных выплатах пенсионерам в октябре.

Маргарита Головатенко
ОбществоЭкономикаФинансы Татарстан

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