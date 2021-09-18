Эксперты рассказали о дополнительных выплатах пенсионерам в октябре

Фото: Максим Платонов (архив)

Некоторые категории пенсионеров могут претендовать на новые выплаты с 1 октября. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова рассказала о региональных выплатах ко Дню пожилого человека — 1 октября. На федеральном уровне такой помощи нет, поэтому размер пособия может быть разным в субъектах. Помимо этого, есть разные условия для получения поддержки: в одних регионах это достижение определенного возраста, в других — наличие инвалидности, в третьих — необходимость длительного проживания в субъекте и работы на местных предприятиях.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также с 1 октября в России индексируют размеры военных пенсии на 3,7%. Будет повышен оклад и по воинским должностям и званиям. Кроме того, с 1 октября россиянам старше 80 лет выплатят фиксированную сумму в двойном размере. Деньги они смогут получить только через месяц после дня рождения. Подавать каких-либо заявлений для выплат им не придется. Увеличение пенсий с 1 октября ждет также пенсионеров, имеющих 15 или 20 лет трудового стажа в районах Крайнего Севера или на территориях, приравненных к таковым.

Вчера президент России Владимир Путин поручил перечислить блокадникам и награжденным медалью «За оборону Ленинграда» единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Ее планируется приурочить к 80-летию открытия Дороги жизни.

Осенью, до выборов, всем пенсионерам выплатили по 10 тысяч рублей. Общая сумма переведенных им средств составила 302 млрд рублей.



Татьяна Леухина