В день пожилого человека в Казани поздравили ветеранов журналистики

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В день пожилого человека и в день рождения совета ветеранов журналистики — в Татарстане поздравили ветеранов отрасли. Каждому из ветеранов Союз журналистов приготовил подарок — большой продуктовый набор.



В числе тех, кого поздравили — Минвагиз Зайнутдинов, посвятивший журналистике 60 лет. Сейчас он пишет книги. Начав работать в районных газетах, он трудился и в комитете РТ по радиовещанию, и руководил радио «Татарстан».

«О планах на будущее в моем возрасте уже не говорят. Каждый день прожитый нами — это для нас радость», — приводятся его слова в новости телеканала «ТНВ».

«Мы должны понимать, что каждый из нас когда-нибудь станет ветераном. И каждому из нас потребуется и внимание, и помощь, и поддержка. Поэтому мы от души это делаем и для нас всех это очень важно», — рассказал председатель союза журналистов Татарстана, генеральный директор АО «ТРК «Новый Век» Ильшат Аминов.

Напомним, в Казани с 1 по 10 октября проходит декада пожилых людей.

Маргарита Головатенко