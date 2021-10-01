В Московской области горит склад площадью три тысячи квадратных метров

Фото: телеграм-канал МЧС России

В Новой Москве горит склад со строительными материалами площадью три тысячи квадратных метров. В одноэтажном здании уже полностью обрушилась кровля, сообщает «РИА Новости».



В telegram-канале МЧС РФ отметили, что пламя может перейти на соседнее здание. На месте работают пожарные, к тушению пожара также привлекается техника Московского авиационного центра. В общей сложности в ликвидации возгорания участвуют более 100 человек и 40 единиц техники. По последним данным, пожар удалось локализовать.

Несколько дней назад пожар случился и в Татарстане. В Набережных Челнах загорелась крыша бокса, пожар локализовали на площади 1 000 кв.м. В тушении возгорания участвовали 18 человек и шесть единиц техники.

Диана Жиленкова