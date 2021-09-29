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В Казани из-за солнечной засветки возможно ухудшение работы сети цифрового телевещания

22:46, 29.09.2021
В Казани из-за солнечной засветки возможно ухудшение работы сети цифрового телевещания
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани может наблюдаться кратковременное ухудшение работы сети цифрового эфирного телевизионного вещания, сообщает мэрия Казани.

Сбои могут проходить с 11:34 до 12:41 до 20 октября. Это связано с солнечной засветкой, в связи с которой ухудшается качество связи.

Так, на экранах могут наблюдаться помехи и «шумы» изображения и звука продолжительностью от нескольких секунд до 2—5 минут. Иногда изображение может застывать, распадаться на пиксели или ненадолго пропадать.

Фото: kzn.ru

Подобное явление наблюдалось в Казани в последний раз в феврале 2020 года.

Маргарита Головатенко
ТехнологииТелекоммуникацииМедиаОбщество Татарстан

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